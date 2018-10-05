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Gırtlağa çöken tiroid

O sağlıklı ise mesele yok. Ama o nazenin huzursuzlanırsa bin bir çeşit hastalığı tetikliyor.

05 Ekim 2018 Cuma 20:03
Gırtlağa çöken tiroid


Tiroid bezi, boynumuzun önünde ve nefes borumuzun her iki yanında iki lobdan oluşmaktadır.

Tiroid bezi salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenleyen ve yaklaşık 25-40 gram kadar olan bir bezdir. Tam olarak yutak ve gırtlak arasında yer alır. İki çeşit hormon üretir.

Tiroksin: Vücut metabolizmasını hızlandırır. Tiroksin hormonu iyot varlığında sentezlenir. Alınan yiyeceklerde iyot eksikse tiroksin salgılanamaz ve tiroit bezi büyür. Buna guatr denir. Tiroksin hormonu az salındığında hücreler arası sıvıda sodyum ve suyun, kanda ise kolesterolün yükselmesine yol açar.

Kalsitonin: Kandaki kalsiyum ve fosfatın kemiklere geçmesini sağlar. Kanın kalsiyum ve fosfor konsantrasyonunun ayarlanmasında düşürücü etkiye sahiptir.

Paratiroid bezi: Tiroid bezinin arkasında yer alan dört küçük bezdir. Salgıladığı parathormon, kemikten kalsiyum serbestleşmesini, kemikte kalsiyum depolanmasını sağlayan osteoblastları inhibasyonunu, kalsiyumun böbrekten atılmasını azaltıp fosfor atılımını arttırmak gibi fonksiyonları yerine getirir.

Genel olarak enerji düzeyiniz hep düşükse, kendinizi tükenmiş ve hattâ biraz depresyonda gibi hissediyorsanız bunların sebebi yavaş çalışan tiroid bezi olabilir.

Tiroid bezi vücudun enerji metabolizmasını kontrol eder. Kadınlarda sanıldığından çok daha yaygın olan tiroid bozukluğu T3 ve T4 gibi tiroid hormonlarının düzeyinin saptanmasıyla teşhis edilebilir. Bu hormonlar düşükse dışarıdan hormon takviyesi yapıldığında yorgunluk şikâyetiniz kısa zamanda geçecektir.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:03
  1. tiroid
  2. tiroid rahatsızlıkları

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