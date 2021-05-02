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Ekonomi Girişimcilere önemli imkân
Ekonomi

Girişimcilere önemli imkân

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı için başvuruların yarın açılacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:25:00 -
Girişimcilere önemli imkân

Varank, programla hem teknoloji tabanlı startup’lara hem de Covid-19’dan olumsuz etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz kredi sağlayacaklarını belirtti. Mikro işletmelerin 30 bin liraya; küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğinin altını çizen Varank, “Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Bütün işletmelerimizi, girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum” diye konuştu. Girişimcilere ve KOBİ’lere farklı kurumlar aracılığıyla sunulan diğer birçok desteğin bulunduğunu dile getiren Varank, şunları söyledi: “Bu durum bazen girişimcilerin kafasını da karıştırmıyor değil. İşte onun için tüm devlet desteklerinin içerik ve bilgilerine tek bir platformdan erişme imkânı sağlayan www. yatirimadestek.gov. tr internet sayfasını hayata geçirdik. Girişimcilerimiz, yatırımcılarımız platform içerisinde yer alan teşvik robotunu kullanılarak tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilir ve sağlanan avantajları görebilir, buna göre devletimizin kendilerine sunduğu cazip teşviklere başvurabilirler.”

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