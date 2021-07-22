Girip çıkmadığı parti kalmayan Aytun Çıray twitterdan AK Parti'yi devirme hayalini yazdı! Yakından tanıyanları, kahkahalara boğuldu

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İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, twitter hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti iktidarını devirme hedefini yazdı.

Twitter mesajı ile AK Parti'yi devirdi!

"Sn Erdoğan'a güvenip herkese sallayan yalancılara, kanunsuz iş yapanlara, düşman kazananlara samimi uyarımdır. Rejim çözülüyor. Seçimleri kaybedeceksiniz." diyen İP'li Çıray, AK Parti'ye gönül verenleri ise şöyle tehdit etti: "Demokrasi ve Anayasal devlet gelecek. İşte o zaman hukuk hakim olacak ve yaptıklarınız burnunuzdan fitil fitil getirilecek."

Neredeyse girip çıkmadığı parti kalmadı!

Siyasi kariyeri boyunca neredeyse girip çıkmadığı parti kalmayan İP'li Çıray, Tansu Çiller'in genel başkanlığı döneminde defalarca liste dışı kaldığından milletvekili olamayınca DYP'den istifa etmişti. 2002 yılında şansını bu kez Anavatan Partisi'nde deneyen Çıray, parti barajı aşamayınca yine milletvekili olamadı. 2007 yılında Demokrat Parti adayı olup genel başkanlık seçiminde istediğini elde edemeyen Aytun Çıray, bu sefer de CHP'ye yöneldi. 23 Ekim 2017'de son partisi CHP'den İP'e transfer edilen Çıray, önceki ay belirlenen MYK'ya giremediği için ağır bunalım yaşadı. Aytun Çıray'ın saiyasi kariyeri ile kişiliğini yakından tanıyanlar, bugün twitter hesabın hükümeti devirmesini kahkahalarla karşıladı.