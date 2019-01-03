Giresunspor'da transfer
Karadeniz temsilcisi Berkan Yıldırım ile anlaştı03 Ocak 2019 Perşembe 16:27
GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Berkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, sağ bek oyuncusu Yıldırım ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirterek, oyuncunun bu akşam Antalya kampına katılacağını aktardı.
Daha önce Giresunspor'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Berkan Yıldırım, geçen sezon devre arasında Adanaspor'a transfer olmuştu.
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