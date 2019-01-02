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Giresunspor'da transfer

- Karadeniz temsilcisi, Mahmut Boz ve Tevfik Altındağ'ı renklerine bağladı

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:59
Giresunspor'da transfer


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Mahmut Boz ve Tevfik Altındağ'ı transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nden 27 yaşındaki savunma oyuncusu Mahmut Boz ve Altay'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ'ı kadrolarına kattıklarını söyledi.

Her iki oyuncuyla 1,5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirten Eren, futbolcuların Antalya'da başlayan devre arası kampına katıldıklarını aktardı.

Eren, gündemlerinde 4 yabancı, 2 de yerli oyuncu olduğunu ifade ederek, "Bu futbolcularla görüşme halindeyiz. Anlaşma sağlandığında kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız." dedi.

Mevcut futbolculara ödeme yapıldığını da dile getiren Sacit Ali Eren, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın tamamına belirli miktarda ödeme yaptık. Futbolcularımıza olan mali vecibelerimizin geri kalan kısmını da kampta halledeceğiz. Ayrıca bundan sonraki süreçte takımımızın başarısı için transfer çalışmalarımıza hız vererek Giresunspor'u layık olduğu yere taşıyacağız."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:59
  1. Futbol
  2. Giresunspor
  3. Sacit Ali Eren
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. transfer

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