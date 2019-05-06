Giresunspor'da ligde kalma sevinci





GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, hedeflerinin bu sezon ligde tutunmak olduğunu belirterek, "Sezonun bitimine 2 hafta kala bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Adana Demirspor'u 1-0 yendiklerini anımsattı.

Adana temsilcisi önünde aldıkları galibiyetle sezonun tamamlanmasına iki hafta kala ligde tutunmayı garantilediklerine işaret eden Eren,"İyi bir sezon geçirmedik. Hedefimiz ligde tutunmaktı. Adana Demirspor galibiyetiyle de sezonun bitimine iki hafta kala da bunu başardık. Amaçladığımız ve arzu ettiğimiz hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Sezonu deplasmanda Hatayspor ve son haftada da kendi evlerinde de oynayacakları Altınordu maçlarıyla tamamlayacaklarını ifade eden Eren, iki maçtan da en iyi sonuçlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Eren, yönetim kurulu olarak gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.



