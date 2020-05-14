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Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:20:29 -
Giresunspor'da bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve personele Kovid-19 tanı testinin yapıldığı anımsatıldı.

Bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığı ve gerekli tedavilere başlandığı belirtilirken, "Testi pozitif çıkan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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