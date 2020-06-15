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Spor

Giresunspor'da 3 puan hesapları

Kulüp Asbaşkanı Sinan Akgün: "Adanaspor karşısına kazanmak için çıkacağız ve 90 dakika sonunda bunu başaracağımıza inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:51:24 -
Giresunspor'da 3 puan hesapları

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 29'uncu haftasında 19 Haziran Cuma günü Adanaspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Sinan Akgün, rakipleri önünde 3 puana ulaşarak play-off iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ligin yeniden başlayacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Sezona verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Akgün, kalan 7 hafta için tam anlamıyla hazır olduklarını dile getirdi.

Adanaspor'u konuk edeceklerini anımsatan Akgün, "Rakibimiz ligde kalma, biz ise play-off mücadelesi veriyoruz. Her iki takım da mutlak kazanmak zorunda. 90 dakika boyunca 3 puan için mücadele etmek, savaşmak gerekiyor." dedi.

Sinan Akgün, rakiplerinin ligdeki durumlarının kendilerini ilgilendirmediğini, sahaya kazanmak için çıkacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Play-off mücadelesi veriyoruz. O nedenle kalan 7 maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Adanaspor karşısına kazanmak için çıkacağız ve 90 dakika sonunda bunu başaracağımıza inanıyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılarak play-off iddiamızı gelecek haftalara taşımak istiyoruz."

Maçın seyircisiz oynanacak olmasına rağmen saha avantajlarının bulunduğuna işaret eden Akgün, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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