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Giresunspor, Uğur Akdemir'i transfer etti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
Giresunspor, Uğur Akdemir'i transfer etti


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Uğur Akdemir'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli savunma oyuncusu Uğur Akdemir ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Sacit Ali Eren, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, Uğur Akdemir ile yapılan anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giymişti.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:29
  1. Futbol
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  3. Spor Toto 1. Lig
  4. transfer
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