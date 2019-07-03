Giresunspor, Raul Rusescu’yu renklerine bağladı Giresunspor, Raul Rucescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor, Raul Rucescu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kariyerinde Sevilla, Braga, Steaua Bükreş gibi önemli kulüplerin yanı sıra Osmanlıspor forması da giyen Raul Rusescu’yu renklerine bağladığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekip, Romanyalı forvet Rusescu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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