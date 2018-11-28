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Giresunspor moral arıyor

Teknik direktör Hüseyin Kalpar:- "İnşallah geçen hafta kaybettiğimiz üç puanı Gazişehir Gaziantepspor maçından alır ve moral açısından daha iyi duruma geliriz"

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:27
Giresunspor moral arıyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü sahasında Gazişehir Gaziantepspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, geçen hafta kaybettikleri üç puanı bu maçtan alarak moral açısından daha iyi duruma gelmek istediklerini söyledi.

Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlispor karşılaşmasında öne geçmelerine rağmen kendilerine yakışmayacak şekilde goller yiyerek mağlup duruma düştüklerini belirtti.

Denizlispor maçını unutup Gazişehir Gaziantepspor karşılaşmasına odaklanacaklarını aktaran Kalpar, "Bizim için çok daha değerli, çok daha önemli, kendi sahamızda oynayacağımız bir maç." ifadesini kullandı.

Kalpar, galibiyete çok ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah geçen hafta kaybettiğimiz üç puanı Gazişehir Gaziantepspor maçından alır ve moral açısından daha iyi duruma geliriz. Morale, maneviyata ve üç puana ihtiyacımız var. Bunun için de kazanmanın gereklerini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Denizli'de bunu yapmamıza rağmen küçük hatalardan kaynaklı yediğimiz goller dolayısıyla oradan mağlup ayrıldık. İnşallah bu maçı kazanırız."

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım hafta sonu oynayacağı Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 18:27
  1. Giresun
  2. Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar
  3. Spor Toto 1. Lig

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