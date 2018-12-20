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Giresunspor Kulübünde olağanüstü kongre ertelendi

20 Aralık 2018 Perşembe 13:04
Giresunspor Kulübünde olağanüstü kongre ertelendi


GİRESUN (AA) - Giresunspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Giresunspor Tesisleri'nde yapılması planlanan kongre, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine katılan üyelerin imzalarıyla tutanak altına alınarak ertelendi.

Olağanüstü genel kurul, 27 Aralık Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. Ertelenen kongrede 449 üye oy kullanabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:04
  1. Futbol
  2. Giresunspor Kulübü
  3. olağanüstü genel kurul

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