Giresunspor, iç sahada yok

1. Lig'in 23. haftasında sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Giresunspor, 10 Kasım 2018 tarihinden bu yana evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Ligde geride kalan 23 maçın 11'ini iç sahada oynayan yeşil-beyazlılar, bu sezon Giresun Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Karadeniz temsilcisi 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanmayı başardı. Kendi evinde sezonun ilk haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor, üçüncü haftada da Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0'lık skorla geçti.

Giresun temsilcisi, son 9 iç saha maçında ise sadece bir kez galip gelebildi. Ligin 12. haftasında 10 Kasım 2018 tarihinde kendi sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Altı maçta ise rakiplerine mağlup olan yeşil-beyazlılar, iki karşılaşmada ise berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi iç sahada 11 puan toplarken, bu maçlarda 12 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

- "Adanaspor maçı dönüm noktası"

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında 1 Mart Cuma akşamı deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Karademir, "Adanaspor maçı dönüm noktası niteliğinde. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılarak ligde kötü gidişata 'Dur' demek ve bulunduğumuz yerden uzaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.