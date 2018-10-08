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Giresunspor Hüseyin Kalpar ile anlaşmaya vardı

1. Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:55
Giresunspor Hüseyin Kalpar ile anlaşmaya vardı

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

Bozbağ, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:55
  1. Giresunspor
  2. Giresun
  3. Mustafa Bozbağ

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