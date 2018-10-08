Giresunspor Hüseyin Kalpar ile anlaşmaya vardı
1. Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladı.08 Ekim 2018 Pazartesi 22:55
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.
Bozbağ, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.
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