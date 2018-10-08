Giresunspor Hüseyin Kalpar ile anlaşmaya vardı

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

Bozbağ, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.