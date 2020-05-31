Giresunspor günü tek idmanla tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, bayram sonrası antrenman çalışmalarını yoğunlaştırarak hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Giresunspor ekibi, liglerin ertelenmesiyle birlikte yaklaşık iki aylık bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncuların her geçen gün daha iyi seviyelere geldiği belirtildi.

Giresunspor tesislerinde günde çift antrenmanla devam eden çalışmalar, bugün yapılan tek idmanla devam etti. Teknik ekip kontrolünde yapılan idmanda ısınma çalışmalarının ardından yarım saha yapılan çift kale maç ile devam etti. Takımdan ayrı çalışan kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.