THY- Noukşot
0553 313 94 23

Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan hakem tepkisi

- Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ:"Bana ya da karşı tarafa çok önemli değil, verdiği kararların hiçbiri adil değil"

25 Kasım 2018 Pazar 17:27
Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan hakem tepkisi


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'ı eleştirerek, "Bana ya da karşı tarafa çok önemli değil, verdiği kararların hiçbiri adil değil." dedi.

Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizli deplasmanında hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Oyuncularının rakipleri karşısında iyi mücadele ettiğini aktaran Bozbağ, karşılaşmanın hakeminin skora etkisinin çok büyük olduğunu savunarak, "Bu maçın hakeminin Spor Toto 1. Lig'de ne işi var? Bana ya da karşı tarafa çok önemli değil, verdiği kararların hiçbiri adil değil. Bir hakem ceza alanı içerisinde kaleciye dokunulmayacağını bilmiyorsa bu işi yapmasının çok bir anlamı yok diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mustafa Bozbağ, karşılaşmanın orta hakeminin lehlerine bir gol ve bir penaltı vermediğini, rakiplerinin lehine de tartışmalı gol verdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulundan rica ediyorum. Bizi yaktı, başka takımları yakmasın. Bu arkadaşın hakemlikle uzaktan yakından alakası yok. Mesleği nedir bilmiyorum ama o mesleğine devam etsin. Çünkü verdiği her kararın tamamı sıkıntılı. Pozisyonu doğru süz, her şeyi yanlış. Giresunspor gol atıyor, hakem rakip lehine faul veriyor."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:27
  1. Denizlispor
  2. Futbol
  3. Giresunspor
  4. Mustafa Bozbağ
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akarları (mite) hafife almayın
    1. Akarları (mite) hafife almayın
    2. Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan hakem..
    3. BİK Genel Müdürü Karaca’nın annesi..
    4. Cengiz Ünder, Chelsea'nın radarında!..
    5. Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı
    6. Antalya'da otomobil şarampole..
    7. Kabuğu bile kanser riskini %30 azaltıyor
    8. "Kaynakları millete hizmet için..
    9. Göbekten yağ aldırarak kurtulunmuyor
    10. Bakan Akar'dan kritik Rusya görüşmesi!
    11. Turhan Emin Bey Ödül Töreni
    12. Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
    13. Bölgesel Amatör Lig maçında arbede
    14. Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton..
    15. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    16. Irak'taki sel felaketi
    17. İsrafla konfor bir arada olmuyor
    18. Çelik kasa hırsızlarını 'sarı levye'..
    19. 72 yaşındaki kadın, oğlunun gözü..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?