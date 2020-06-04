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Spor

Giresunspor, 19 Haziran’da Adanaspor’u evinde konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:12:23 -
Giresunspor, 19 Haziran’da Adanaspor’u evinde konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunun 29, 30, 31 ve 32. hafta müsabaka programı açıklandı. Giresunspor, 19 Haziran Cuma günü Adanaspor’u evinde konuk edecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan TFF 1. Lig’in yeni maç programını açıkladı. 29. hafta programında; hazırlık çalışmalarına aralıksız devam eden Giresunspor, 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 20.00’de Adanaspor’u Giresun Atatürk Stadyumu’nda konuk edecek. Giresunspor devam eden haftalarda ise; 27 Haziran Cumartesi günü Adana Demirspor, 30 Haziran Salı günü Bursaspor ve 5 Temmuz Pazar günü ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalar ile 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. TFF 1. Lig 21. hafta mücadelesinde oynanan Giresunspor ile İstanbulspor karşılaşmasının yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesi sebebiyle yeniden oynanacak karşılaşma 23 Haziran Salı günü yapılacak.

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