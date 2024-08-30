Giresunlu’ya tatil yok! Fındık amelesi değil o bir Milletvekili

ÖZEL HABER Yücel Kaya

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındığın hasadı başladı. Türkiye sahil kentlerine akın ederken Giresunlu üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren bahçelere girerek fındıkları toplamaya başlıyor.

Fındık üretimi öyle göründüğü gibi kolay değil. Fındık bahçesi olan her üretici yıl boyunca onun bakımını yapmak zorunda. Gübresi, tırpanı, toplaması, taşınması, harman alınması, patoza verilmesi ve kurutulması amelelik gerektiren bir uğraş. Her fındık üreticisi aynı zamanda da bir fındık amelesi.

Bahçelerde türlü uğraş ile toplanan fındıklar amelelerin sırtında harmana taşınırken her bahçe sahibi fındık amelesi olmak zorunda.

Yeniakit.com.tr, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ı babasından kalma fındık bahçesinde amelelik yaparken buldu.

Yerlere dökülen fındıkları toplayan Hasan Turan, doldurduğu çuvalları da sırtına yüklenerek fındık harmanına taşıyor.

Ak Parti Milletvekili Hasan Turan’a “Çoğu milletvekilleri tatillerini sahil bölgelerinde denize girerek geçirirken siz neden fındık bahçesinde amelelik yapıyorsunuz?” diye sorduğumuzda yeniakit.com.tr’ye içini şöyle döktü.

“Fındık bir Karadenizli, özellikle bir Giresunlu için Fındıktan daha öte bir anlam taşıyor. Fındık bizler için sadece üretilip satılan bir meta değildir. Fındık aynı zamanda Giresunlu için bir kültür, takvim ve yaşam biçimidir. Giresun’un yaşam biçimini belirleyen bir değerdir.

Biz denize girmiyor değiliz. Akşam olup paydos ettiğimizde alnımızdaki ter ile üzerimizdeki toz ile gireriz denize.

Çocukluktan bu yana her yaz tatili bizim için bir fındık tatilidir. Türkiye’nin her yöresinde iş icabı çalışan Giresunlular için yaz tatili sadece fındık tatilidir. Türkiye’nin dört bir yanından buna yurt dışı gurbetçilerimiz de dahildir. Fındık tatili için memleketine gelip soluğu fındık bahçelerinde alırlar.

Fındık hasadı zordur, uğraş gerektirir ancak Giresunlular için bu bir yaşam biçimi olmuştur. Zenginimiz de orta gelirlimiz de fakirimizde biz fındık bahçelerinde alın teri dökerken mutlu oluruz.

Giresun’un yetiştirdiği çok değerli iş adamı, siyasetçi, bürokrat insanları var. Her biri bir makam sahibi olmasına rağmen yaz tatillerinde gelip bu bahçelerde amelelik yaparlar. Ülkemizin tanıdığı pek çok zengin insanımız var. Ben zenginim, “amele tutup onları çalıştırırım” diye düşünmezler.

Onlar yorulduklarında fındık bahçelerinde dinlenirler. Bahçesi büyükse amele de tutarlar amele gibi kendileri de çalışırlar. Çünkü fındık üreticiliği çocukluktan bu yana bizim bir yaşam biçimimize dönüşmüştür. Giresun için fındık fındıktan daha büyüktür. Fındık bizim için sadece bir tarım ürünü değil; bir yaşam biçimidir.

Biz sütünü aldığımız hayvanlarımızı fındık bahçelerinde otlatırız. Biz kışlık yakacağımızı fındık dallarından elde ederiz. Biz düğünlerimizi Fındık ayında yani fındık tatillerinde yaparız. İhtiyaçlarımızı alırken fındık veresiye borçlanırız. Yani fındık Giresunlu için fındıktan daha büyüktür.” Dedi.