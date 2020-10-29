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Aktüel Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:33:23 -
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucu Ö.A. ve C.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 4 parça halinde 12,3 gram esrar maddesi, 14 kilitli şeffaf poşet ve suçtan elde edilen gelir kapsamında bin 395 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve C.Ö, tutuklandı.


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