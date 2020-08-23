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Gündem Giresun'da sel felaketi! Valilik ölü sayısını açıkladı
Gündem

Giresun'da sel felaketi! Valilik ölü sayısını açıkladı

Giresun'da yaşanan sel faleketi sonrası açıklamalarda bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü, Sel nedeniyle bir kişinin vefat ettiğini bir kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 01:36:00 -

Aşırı yağışlar nedeniyle Giresun'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı ve maddi zarar oluştu. Sosyal medyaya yansıyan bazı videolarda durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.

Valilik açıklama yaptı

Giresun'da yaşanan sel faleketi sonrası açıklamalarda bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü, sel nedeniyle bir kişinin vefat ettiğini, yıkılan duvar altında kalan yaşlı bir kadının yaralandığını açıkladı.

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