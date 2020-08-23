Giresun'da sel felaketi! Valilik ölü sayısını açıkladı
Giresun'da yaşanan sel faleketi sonrası açıklamalarda bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü, Sel nedeniyle bir kişinin vefat ettiğini bir kişinin de yaralandığını açıkladı.
Aşırı yağışlar nedeniyle Giresun'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı ve maddi zarar oluştu. Sosyal medyaya yansıyan bazı videolarda durumun ciddiyeti gözler önüne serildi.
Valilik açıklama yaptı
Giresun'da yaşanan sel faleketi sonrası açıklamalarda bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü, sel nedeniyle bir kişinin vefat ettiğini, yıkılan duvar altında kalan yaşlı bir kadının yaralandığını açıkladı.