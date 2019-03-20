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Giresun’da sağlıkta bir ilk gerçekleşti

Giresun’da ilk defa uygulanan kalın bağırsağın alınarak ince bağırsaktan yeni kalın bağırsak yapılması yöntemiyle 61 yaşındaki Kemal Yılmaz sağılığına kavuştu.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
Giresun’da sağlıkta bir ilk gerçekleşti

Giresun’da ilk defa uygulanan kalın bağırsağın alınarak ince bağırsaktan yeni kalın bağırsak yapılması yöntemiyle 61 yaşındaki Kemal Yılmaz sağılığına kavuştu.


Giresun’da birçok hastaneye başvurması sonucu ülseratif kolit hastalığı şikayeti ile gittiği birçok farklı hastanede çok çeşitli ilaç tedavileri uygulanmasına rağmen karın ağrıları, gaz ve şişkinlik problemlerinden kurtulamayan Kemal Yılmaz’a Özel Ada Hastanesi’nde, Giresun’da bir ilk olan cerrahi müdahale yapıldı. tüm kalın bağırsağı alınarak ince bağırsaktan yeni kalın bağırsak yapılan Kemal Yılmaz sağlığına kavuşarak taburcu edildi.


Giresun’da bir ilk yapılan cerrahi müdahale ile ilgili bilgi veren Giresun Ada Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Korhan Arslan “Hastamız mide ağırısı, gaz ve şişkinlik ve sık sık büyük abdest şikayeti ile hastanemize müracaat etti. Yapılan tahliller ve muayene sonucu hasamıza bir kalın barsak hastalı olan ülseratif kolit teşhisi konuldu. Hastamızın gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra operasyon kararı aldık ve ilimizde ilk kez hastanemizde uygulanan Total Kolektomi + J Poş ileoanal anastomoz yani tüm kalın bağırsağın alınarak ince bağırsaktan yeni kalın bağırsak yapılması ameliyatı ile hastamızı sağlığına kavuşturduk. İlimizde ve bölgemizde yaşayan birçok ülseratif kolit hastasının bu tür ameliyatlar için büyük illere girmesine gerek kalmadığını ve hastanemizde kaliteli cerrahi malzemeler ile bu tür operasyonların gerçekleştirilebileceği bilgisini de vermek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
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