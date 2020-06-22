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Giresun'da puhu yavrularını satmak isteyen kişilere 26 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:12:30 -
Giresun'da puhu yavrularını satmak isteyen kişilere 26 bin lira ceza

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, iki puhu yavrusunu satmak istediği belirlenen 4 kişiye toplam 26 bin 248 lira idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 2 puhu yavrusunun satılmak istendiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, söz konusu kişilerle irtibata geçti.

Alıcı gibi davranan jandarma görevlileri, yavrular için şahıslarla 4 bin liraya anlaşmaya vardı.

İlçe kırsalında yapılması planlanan alışveriş sırasında jandarma, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kuşlar koruma altına alınırken, 4 kişiye toplam 26 bin 248 lira idari ceza uygulandı.

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