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Giresun’da öldürülen terörist bakın kim çıktı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öldürülen teröristin 2008 yılında çok sayıda askerimizin şehit olduğu Aktütün Karakolu'na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı ortaya çıktı.

14 Eylül 2018 Cuma 16:25
Giresun’da öldürülen terörist bakın kim çıktı

Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri önceki gün, Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalındaki bir kasaptan çaldıkları kuzu etini ormanlık alanda pişiren 3 teröristin fark edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlemişti.

Operasyonda bir terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 terörist için ormanlık alandan sisten de faydalanarak kaçmıştı. Kaçan teröristlere yönelik bölgede operasyonlar sürerken, öldürülen teröristin de kimliği belirlendi.

AKTÜTÜN KARAKOLU SALDIRISINDA DA O VARDI

Giresun Grup Sorumlusu olduğu belirtilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in daha önce Tunceli Nazimiye’de ve 2008 yılında Aktütün Karakolu’na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı kaydedildi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN HAFIZA KARTLARI İNCELEMEYE ALINDI

Bekmez’in üzerinden çıkan USB bellek ve SD kart incelemeye alınırken, Giresun’daki diğer 6 teröristin kimlikleri de belirlendi.

GRİ LİSTEDE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu teröristlerin kış üstlenmesi için Tunceli’nden bölgeye geldikleri ve 2’sinin başlarına 300’er bin TL ödül konulan gri listede yer aldığı öğrenildi.

İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama tarama faaliyetleri bölgede sürerken, grupta yer alan ‘Agir’ kod adlı İranlı terörist bölgeyi en iyi bilen teröristler arasında yer alıyor.

Daha önce öldürülen Türk Tarık ve Doğan Serhat’ın faaliyet alanlarını iyi bilen İranlı teröristin yanı sıra ‘Akif’ kod adlı Şahin Önen, ‘Bahoz Ahmet’ kod adlı terörist, ‘Rezzan’ kod adlı Gürkan Düz, ile başlarına 300’er bin TL ödül konulan ve gri listede yer alan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir ile ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras bulunuyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:25
  1. Tunceli
  2. Giresun’da öldürülen teröristin kimliği belirlendi
  3. PKK
  4. terör
  5. Giresun
  6. operasyon
  7. en son haber

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