Giresun’da Fındık Fiyatlarında Bayram Öncesi Gevşeme
Giresun serbest piyasasında fındık fiyatları, Ramazan ayı boyunca koruduğu yüksek seviyelerin ardından bayram arifesinde düşüş grafiği çizdi. Bir süredir 250-260 TL bandında alıcı bulan fındık, son günlerde yaşanan gerilemeyle birlikte 240 TL seviyelerine kadar indi.
Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren fındık tüccarı Ahmet Ergün, fiyatların Ramazan dönemindeki zirvesinden yaklaşık 20 TL aşağı çekildiğini belirtti. Ergün, fiyat değişimine ilişkin şu analizi paylaştı:
"Ramazan ayı dolayısıyla serbest piyasada fındık fiyatı 260 liraya kadar yükselmişti. Ancak bayram öncesinde yaklaşık 20 lira düşerek 240 liraya geriledi. Bundan sonra fındık fiyatlarında önemli bir yükseliş beklemiyoruz."