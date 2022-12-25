  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 13:09:00 -
Giresun'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Can Eltuğral (22) idaresindeki 28 RH 847 plakalı otomobil, Giresun-Dereli kara yolu Iklıkçı tüneli girişinde direğe çarptı.

Kazada araçta bulunan Gülsüm (89) ve Günay Eltuğral (66) ile Ceyhan Yavuz Yılmaz (15) yaralandı.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülsüm Eltuğral, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23