Giresun'da 79,5 litre sahte içki ele geçirildi
GİRESUN (AA - Giresun'un Bulancak ilçesinde piyasaya sürülmeye hazır 79,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde polis ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak içki sunmak istediği belirlenen Gürcistan uyruklu Z.B. ve E.C'yi yakaladı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada, 79,5 litre sahte ve 253 şişe kaçak içki, 633 boş içki şişesi, 1344 bilyeli şişe kapağı, 176 marka etiketi, 216 bandrol, sahte içki doldurmada kullanılan malzemeler ile 72 paket kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.