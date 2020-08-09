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Ekonomi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "Fındık üreticisi bahçesine mutlu girdi"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 13:47:02 -
Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "Fındık üreticisi bahçesine mutlu girdi"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bu yıl hasat öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarihi taban fiyatın sevinciyle fındık üreticisinin bahçesine mutlu girdiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadının başlamasıyla bahçelerin şenlendiğine işaret eden Karan, "Bu yıl hasat öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarihi taban fiyatın sevinciyle fındık üreticisi bahçesine mutlu girdi. Üreticilerimizden belirlenen hasat tarihlerine uyarak hasat yapmasını ve mümkün olduğu kadar yerden hasat yapmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karan, bu sezon fındığın çok değerli olduğununun altını çizerek, verim ve kaliteden asla ödün verilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üreticilerden TMO alım kampanyasını açana kadar düşük fiyattan pazara fındık indirmemelerini istiyoruz. Geçen sezon serbest piyasada fındık fiyatının 28 liraya kadar çıktığını hatırlatırım. 2019 yılı fındığına 28 lira verenler, yeni mahsul fındığı da TMO'nun alım fiyatının altında almamalı ve değerinde almalıdır. Ucuza almak isteyenlere de üreticimiz müsaade etmemelidir. TMO'nun bu yılki fındık alım fiyatı Giresun kalite için kilogramda 22,5 lira, levant kalite için ise 22 liradır. Bunun altında serbest piyasada oluşacak fiyatı kabul etmiyoruz."




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