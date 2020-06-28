Giresun Valiliğinden kayıp "İkra Nur Tirsi" ile ilgili açıklama:

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir sonuç alınamadığı ve saat 21.10'da İlçe Jandarma Komutanlığına konunun iletildiği aktarılarak, "Alınan ihbar üzerine İkra Nur Tirsi'yi aramak için 6 asayiş timi, 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edilmiş ancak netice alınamamıştır." ifadesi kullanıldı.

Gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmaların havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 150 personel ile devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 74 hektarlık alan taranmış ancak bulgu ve emareye rastlanmamıştır. İkra Nur Tirsi'nin kaybolmasıyla ilgili her türlü ihtimal adli ve mülki mercilerce değerlendirilmekte olup arama çalışmaları gece boyunca da devam edecektir."

Açıklamada, konu ile ilgili duydukları endişe ve merak nedeniyle köye gelmek isteyen vatandaşlara da duyarlılıkları için teşekkür edilirken, "Alanda oluşan yoğunlaşmaların ekiplerimizin çalışma düzenlerini ve konsantrasyonlarını bozduğunun bilinmesi hususunu da kıymetli vatandaşlarımızın bilgi ve takdirlerine arz ediyoruz." ifadesine yer verildi.