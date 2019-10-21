Giresun sele teslim oldu!

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba'nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı

Eynesil'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi'ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Toprak yığınının altında aldı

Kemerli köyünde meydana gelen heyelanda ise Hasan Zamba, toprak yığını altında kaldı. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri Zamba'yı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yaşlı adımın cansız bedenine ulaşıldı. Zamba'nın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açmaya çalışırken sel sularına kapıldığı belirlendi. Zamba'nın cesedi otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meteoroloji uyardı

Bu arada Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nce Trabzon ve Giresun'un doğusu için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların yarın öğlen saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü, yer yer çok kuvvetli devam etmesinin beklendiği, heyelan, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.