Giresun Şebinkarahisar TOKİ 82 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’ye başvurular yoğun bir şeklide devam ederken, bir yandan da TOKİ yaptığı konutları teslim etmeye de devam ediyor. TOKİ’nin Şebinkarahisar’da yaptığı 82 konutun hak sahipleri TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyordu. TOKİ Şebinkarahisar konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Giresun Şebinkarahisar 82 konutları, 10 Eylül – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Giresun Şebinkarahisar Bülbül Mahallesi Projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan ve Şebinkarahisar Belediyesi aracılığı ile konut alıcısı temin edilen konutların teslim işlemleri, 10.09.2019 – 13.09.2019 tarihleri arasında aşağıda yer alan program dahilinde gerçekleştirilecektir.

İlk olarak KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesi’nde, Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün BCT İnş. Mim. Müh. Müş. A.Ş. & METROPLAN Müş. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Giresun Şebinkarahisar Bülbül Mahallesi projesi şantiyesinde hazır bulunmanız gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası Şebinkarahisar Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.