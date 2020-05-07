  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Giresun Limanı faaliyetlerini sürdürüyor.

Giresun Limanı faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:32:29 -
Giresun Limanı faaliyetlerini sürdürüyor.

Giresun Limanı faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Nisan ayında limandan 28 bin 784 ton ithalat yapılırken, 32 bin 830 ton ihracat yapıldı.


Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı Nisan ayı çalışma raporu açıklandı. Açıklanan verilere göre, Nisan ayında 45 milyon 291 bin 75 Türk Lirası tutarında 28 bin 784 ton malzeme ithalatı gerçekleştirilirken, 127 milyon 299 bin 964 Türk Lirası tutarında 32 bin 830 ton malzeme ihracatı yapıldı.


2020 yılı Nisan ayı içinde ihraç edilen ürünler arasında iç fındık, fındık mamülleri, ay çekirdeği, gemi kumanyası, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, mıcır, organik kırık mısır bulunuyor. İthal edilen ürünler ise, fındık ve mamülleri, adi buğday, dökme durum buğday, organik mısır ve soya fasulyesi olarak açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı