Giresun Limanı faaliyetlerini sürdürüyor.

Giresun Limanı faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Nisan ayında limandan 28 bin 784 ton ithalat yapılırken, 32 bin 830 ton ihracat yapıldı.

Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı Nisan ayı çalışma raporu açıklandı. Açıklanan verilere göre, Nisan ayında 45 milyon 291 bin 75 Türk Lirası tutarında 28 bin 784 ton malzeme ithalatı gerçekleştirilirken, 127 milyon 299 bin 964 Türk Lirası tutarında 32 bin 830 ton malzeme ihracatı yapıldı.

2020 yılı Nisan ayı içinde ihraç edilen ürünler arasında iç fındık, fındık mamülleri, ay çekirdeği, gemi kumanyası, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, mıcır, organik kırık mısır bulunuyor. İthal edilen ürünler ise, fındık ve mamülleri, adi buğday, dökme durum buğday, organik mısır ve soya fasulyesi olarak açıklandı.