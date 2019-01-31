Girdikleri evden halı, yorgan, yastık çalan 3 kişi tutuklandı
Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'ndeki evden, halı, yorgan, yastık ve mutfak malzemeleri çaldıkları belirlenen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.31 Ocak 2019 Perşembe 18:10
Gaziantep'te, girdikleri evden halı, yorgan, yastık ve mutfak malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dumlupınar Mahallesi'ndekievde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Evdeki parmak izlerini ve çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin H.Ö., A.A. ve R.S.A. olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla 3 kişi, yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları halı, yorgan, yastık ve mutfak malzemeleri ele geçirildi. Çalıntı eşyalar, sahibine teslim edilirken, emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. H.Ö., A.A. ve R.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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