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Giray Bulak: “VAR’da sadece hakemler değil, hocaların da itiraz hakkı olmalı”

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Cuma günü oynanacak Afyonspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, “Stresi, baskısı yüksek bir maç olacak” dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
Giray Bulak: “VAR’da sadece hakemler değil, hocaların da itiraz hakkı olmalı”

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Cuma günü oynanacak Afyonspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, “Stresi, baskısı yüksek bir maç olacak” dedi. Bulak VAR sistemine de değinerek, “VAR’da sadece hakemler değil, hocaların da itiraz hakkı olmalı” dedi.


Balıkesirspor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Giray Bulak, takım olarak Afyonspor maçına hazır olduklarını ve cuma günü maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, “Bu hafta hem bizim açımızdan, hem de Afyonspor açısından ligin geleceği açısından çok önemli bir maç var. Cuma günü akşam evimizde oynayacağız. Biz geçen hafta kaybettik. Afyon kazanarak, puanını 21 yaptı. Ligi baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla önemli stresi, baskısı yüksek bir maç olacak. Ama biz neler yapacağımızı biliyoruz. Kolay kolay pozisyon vermiyoruz. Belki çok kolay gol atamıyoruz ama her maçımızı aşağı yukarı iyi oynuyoruz. Özellikle son zamanlarda kadro daralması olmasına rağmen yine dirençli oynuyoruz. Böyle bir maç olacak. Afyonspor doğal fizik gücü yüksek bir takım. Fizik ortalaması iyi oyunculardan kurulu bir takım. Nasıl oynadıklarını iyi biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu, kendi felsefemizi devam ettirmeye çalışacağız. Kazanmak istediğimiz bir maç. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız. Bu maçı geçersek daha farklı oyunlar oynayabiliriz. Bu maçımız çok önemli. Burada herkese görev düşüyor ama en büyük görev taraftara düşüyor. Onları yanımızda görmek istiyoruz. Onların ne kadar önemli bir güç olduğunu bütün dünya biliyor. İzlediğimiz maçlarda tribünler dolu olduğunda takımlara ne kadar coşku verdiklerini görüyoruz. Çok olmaya gerek yok. nicelik açısından değil ama nitelik açısından çok önemli. Az olsunlar ama yürekli olsunlar, bizi desteklesinler" şeklinde konuştu.



Bulak: “VAR’da sadece hakemler değil, hocalarında itiraz hakkı olmalı”


Ümraniyespor maçında hakemlerin rakip takımın 2 kırmızı kartını atladıklarını belirten Giray Bulak, “Ümraniyespor maçı istediğimiz sonuçla neticelenmedi. 3-4 iyi pozisyon yakaladık ama atamadık. Ümraniyespor’da Leandrinho’nun kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Acımasız harekette bulundular. Atılmış olsa 10 kişi kalacaklar ve oyun bizim kontrolümüze geçecek. 2 golü atan oyuncu, Muhammed Ali’ye çok sert ve acımasız şekilde faul yaptı. Normalde hakemin kırmızı kart göstermesi gereken bir pozisyondu fakat maçı yöneten hocamız devam ettirdi. 2 kırmızı kart görecek oyuncu maalesef kalemize golleri attılar. VAR sistemi buraya da bir adalet getirecektir. VAR’da kenardaki yönetici ve hocaların itiraz hakları olmalı diye düşünüyorum. VAR’a bakışı sadece hakemler değerlendirmemeli. Hocaların da itiraz hakkı olmalı. Çünkü siz demediğiniz zaman hakemin bir niyeti yoksa bakılmıyor ve es geçiliyor. Maçları yayınlayan TV kanalında maçımızı yorumlayan eski hakem hocası, Ümraniyespor’un 2 oyuncusunun yaptıkları hareketlerin kırmızı kartı gerektirdiğini açıkladı Bu ligde de VAR olması gerektiğine inancım arttı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:11
  1. doğa

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