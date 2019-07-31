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Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var"

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, transfere ihtiyaçları olduğunu ve çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini belirterek, "Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
Giray Bulak: "Transfer ihtiyacımız var"

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, transfere ihtiyaçları olduğunu ve çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini belirterek, "Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz" dedi.


Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, 2 Ağustos’ta Adana Demirspor’la, 7 Ağustos’ta ise Adanaspor’la hazırlık maçı yapacak.


Haftalık basın toplantısında basın mensuplarıyla buluşan Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, hazırlıklar, transfer çalışmaları ve ligle ilgili açıklamalarda bulundu. Takımdan çok sayıda oyuncunun ayrıldığını ifade eden Bulak, "Zaman içerisinde aramıza katılan arkadaşlarımız var. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Gelenlere hoş geldin diyorum. Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz. Ama bunun biraz geç olması, transferlerin aralıklı olması bizi sıkıntıya sokmasın. Sonuçta bu ligde birçok takımın çok sayıda oyuncusunun olduğunu biliyoruz. Onların ayrılacaklarını da biliyoruz. Dolayısıyla kimlerle temas halinde olduğumuzu da biliyoruz. Onları zaman içerisinde aramıza katarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Transfer ihtiyacımız var. Aramızdan epey oyuncu ayrıldı. Hem onların yerini doldurabilmek hem de daha iyisini yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"21 yaş grubunun kaldırılmasının doğru"


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 21 yaş grubunun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Bulak, "Çünkü artık o yaş grubu oyuncusunun artık ligde oynaması lazım. Bu bir gerçek. Ama 2 alt kümede kulüplere takım kurulma hakkı verilmeli. Oyuncuların orada oynatılması lazım. Fakat Avrupa’da oyuncu bunu doğru algılıyor, ’Ben sakatlıktan çıktım orada oynamalıyım, ben gelişimim orada tamamlamalıyım. Ben orada piyasa yapmalıyım’ diye anlayış içerisinde. Ama bizde oyuncuyu bir aşağıya gönderdiğinizde oyuncunun performansı dalgalanıyor. ’Ben oranın oyuncusu olmam’ gibi durum söz konusu oluyor. Bu da futbolun bizde tam bir norma oturmadığının göstergesi" diye konuştu.



"Yeni oyuncu çıkarmamız lazım"


Bulak, ligin izlenebilirliğinin her geçen gün azaldığını söyleyerek, "Çok karmaşık bir düzen var. Her geçen gün ligin izlenebilirliği azalıyor. Bu beni ürkütüyor. Ne kadar da transfer yaparsanız, ne kadar önemli oyuncu getirseniz de bilinen sonuçları seyredebilir bir lig haline geliyoruz. Bu da taraftarı izleyenleri bence tribünlerden uzaklaştırıyor. Yeni oyuncu çıkarmamız lazım, havuza yeni oyuncu atmamız lazım. Ama bu yok. Hala 10 tane yabancının bu ligde olması, 14 tane yukarıda olması, hep yabancıya yönelinmesi, sanki daha ucuz bir Türkiye ligi olacak diye bu yola çıkılmıştı ama olmadı. Avrupa kupalarında daha başarılı bir sonuç alınacak denilmişti, olmadı. Çok daha başarılı milli takım ortaya çıkacak denildi, olmadı. Tribünler çok daha dolacak denildi, olmadı. Takımlar bu oyunculardan para kazanacak denildi, olmadı. Bunlar iyi niyetle adım atılarak yola çıkıldı ama günlük olduğu için çok geniş ortamda tartışılmadı. Tartışan 3-5 kişi oldu. Onların kararıyla yola çıkıldı. Bugün bunun sıkıntısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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