0553 313 94 23

Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz"

TFF 1.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03
Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz"

TFF 1. Lig takımını Boluspor’un Teknik Direktörü Giray Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, transfer sezonu sonuna kadar 4-5 oyuncu almayı düşündüklerini söyledi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 34 günlük süreci geride bıraktıklarını belirterek, “İyi çalışan bir ekip olduk. Sürekli her geçen gün gelişen ve birbirine uyum sağlayan bir ekip olduk. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Onlar bizi ve birinci ligi çok iyi bilen oyuncular. Bundan dolayı uyum süreci çabuk geçecektir diye düşünüyorum. Hatta bugün ve yarın da aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Bilindiği gibi bizden çok oyuncu ayrıldı. Bundan ötürü biz de aramıza yeni oyuncular katmayı planlamıştık. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Bu ligin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ve bu ligde ne kadar güçlü olursanız o kadar ayakta kalacağımızın da bilincindeyiz. Bundan ötürü hem yönetim kurulumuz hem de şehrimiz çok duyarlı çalışıyor” dedi.



"Umarım iyi bir başlangıç yaparız"


Bulak, transfer çalışmalarınında sürdüğünü, eksik bölgeler için arayışlarda olduklarını ifade ederek, “Şimdilik her şey iyi gidiyor. Umarım iyi bir başlangıç yaparız. İlk maçımız ayın 17’sinde Osmanlıspor ile Ankara’da oynanacak. İkinci maçımızı evimizde oynayacağız Adana Demirspor ile daha sonra Erzurumspor’a konuk olacağız. Umarım bu 3 maçın sonucu bizim için başarılı ve iyi olur. Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Eksik olan bazı bölgelerimiz var. Daha santrforu oturtamadık. Sol tarafta ve savunmada eksiğimiz var. Ama istediğimiz 2 tane daha mevki var. Onları da tamamlarsak aşağı yukarı sorunsuz bir takım olacağız diye düşünüyorum. Biz oyuncunun kalitelisini seçiyoruz. Hem de kişilik olarak çok üst seviyede oyuncuları seçiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı bize katkı sağlayacaklar” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'den öğretmenler için kısa öykü yarışması
    1. MEB'den öğretmenler için kısa öykü..
    2. Alanya’da otomobilden uyuşturucu hap..
    3. Serdivan Belediyesi hayırseverlerle..
    4. Mersin'de orman yangını
    5. Diego Forlan futbolu bıraktı
    6. Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir
    7. Eskişehir’den milli hentbolcularımız..
    8. Seferihisar bilişim mucitlerini arıyor
    9. ASELSAN'ın bu yılki net karı belli oldu
    10. Fransa'dan Mitroglou açıklaması!
    11. Mudanya’da balık fiyatları cep yakıyor
    12. Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı..
    13. "Anlaşmasız Brexit, İngiltere’nin..
    14. Fena rezil oldu! İP'linin Kaz Dağı..
    15. "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" ile..
    16. Akar: "Toplantıda muhataplarımızın..
    17. Cidde’de ikinci sinema salonu açıldı
    18. Çemsan Kurban bağışı vekaletini..
    19. GÜNCELLEME - Konya'da DEAŞ operasyonu
    20. Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”