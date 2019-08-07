Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz"

TFF 1. Lig takımını Boluspor’un Teknik Direktörü Giray Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, transfer sezonu sonuna kadar 4-5 oyuncu almayı düşündüklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 34 günlük süreci geride bıraktıklarını belirterek, “İyi çalışan bir ekip olduk. Sürekli her geçen gün gelişen ve birbirine uyum sağlayan bir ekip olduk. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar da var. Onlar bizi ve birinci ligi çok iyi bilen oyuncular. Bundan dolayı uyum süreci çabuk geçecektir diye düşünüyorum. Hatta bugün ve yarın da aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Bilindiği gibi bizden çok oyuncu ayrıldı. Bundan ötürü biz de aramıza yeni oyuncular katmayı planlamıştık. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. İyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Bu ligin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Ve bu ligde ne kadar güçlü olursanız o kadar ayakta kalacağımızın da bilincindeyiz. Bundan ötürü hem yönetim kurulumuz hem de şehrimiz çok duyarlı çalışıyor” dedi.

"Umarım iyi bir başlangıç yaparız"

Bulak, transfer çalışmalarınında sürdüğünü, eksik bölgeler için arayışlarda olduklarını ifade ederek, “Şimdilik her şey iyi gidiyor. Umarım iyi bir başlangıç yaparız. İlk maçımız ayın 17’sinde Osmanlıspor ile Ankara’da oynanacak. İkinci maçımızı evimizde oynayacağız Adana Demirspor ile daha sonra Erzurumspor’a konuk olacağız. Umarım bu 3 maçın sonucu bizim için başarılı ve iyi olur. Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Eksik olan bazı bölgelerimiz var. Daha santrforu oturtamadık. Sol tarafta ve savunmada eksiğimiz var. Ama istediğimiz 2 tane daha mevki var. Onları da tamamlarsak aşağı yukarı sorunsuz bir takım olacağız diye düşünüyorum. Biz oyuncunun kalitelisini seçiyoruz. Hem de kişilik olarak çok üst seviyede oyuncuları seçiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı bize katkı sağlayacaklar” şeklinde konuştu.