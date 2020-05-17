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Spor

Giovanni Guidetti ile voleybol söyleşilerinin 5.’si gerçekleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla Türkiye’de görev antrenörlerle buluşmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:01:43 -
Giovanni Guidetti ile voleybol söyleşilerinin 5.’si gerçekleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla Türkiye’de görev antrenörlerle buluşmaya devam ediyor.


Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de görev yapmakta olan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmayı hedefleyen voleybol söyleşileri mayıs ayında da tüm hızıyla devam ettiğini belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin yer aldığı söyleşinin beşinci bölümünde ’Pas ve Pasör’ konusu hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.


Söyleşiler periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

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