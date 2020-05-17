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Giovanni Guidetti ile voleybol söyleşileri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:26:19 -
Giovanni Guidetti ile voleybol söyleşileri devam ediyor

ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla antrenörlerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Guidetti ve teknik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen söyleşilerin beşincisine katıldı.

Söyleşide, "Pas ve pasör" konusu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'de görev yapan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmayı hedefleyen voleybol söyleşileri, mayıs ayında periyodik olarak sürecek.

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