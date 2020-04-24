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Gine'de Kovid-19'la mücadele biriminin başkanı Kovid-19'a yakalandı

2020-04-24 18:41:35 -
Gine'de Kovid-19'la mücadele biriminin başkanı Kovid-19'a yakalandı

ANKARA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'nın virüse yakalandığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19'la mücadeleden sorumlu Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansının Genel Direktörü Keita, yerel basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Sakoba Keita, daha önce testi pozitif çıkan Gençlik Bakanı Mouctar Diallo'nun da bulunduğu bir toplantıya katılmıştı.

Geçen hafta Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma ile Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Amadou Salif Kebe, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Halen 686 aktif vakanın bulunduğu Gine'de şu ana kadar Kovid-19'a yakalanan 6 kişi öldü, 170 kişi de sağlığına kavuştu.

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