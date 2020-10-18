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Aktüel Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıklar kapandı
Aktüel

Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıklar kapandı

Geçici sonuçlar 72 saat içinde açıklanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:16:12 -
Gine'de cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıklar kapandı

DAKAR (AA) - Gine'de cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Yaklaşık 5,4 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, oy verme merkezleri yerel saatle 18.00'de kapandı.

Basına yansıyan haberlere göre, büyük ölçüde sakin geçtiği belirtilen oy verme sürecini, çeşitli sivil toplum örgütlerinden 600, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) da 12 gözlemci takip etti.

Geçici sonuçlar 72 saat içerisinde açıklanacak.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oyu alamaması durumunda 2'nci tur 24 Kasım'da düzenlenecek.

- 2 ezeli rakip

Cumhurbaşkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde, Halkın Yürüyüşü Partisinin adayı (RPG) mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en büyük rakibi olarak Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri 68 yaşındaki Cellou Dalein Diallo gösteriliyor.

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak seçilememişti.

Hiçbir adayın ilk turda yeterli oy oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

Böyle bir durumda ikinci tura Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore'nin kalması bekleniyor.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), geçen yıl ekimden bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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