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Aktüel Gine'de cumhurbaşkanı adaylarından seçim sonuçlarına itiraz
Aktüel

Gine'de cumhurbaşkanı adaylarından seçim sonuçlarına itiraz

18 Ekim'deki seçimde yarışan 12 adaydan 10'u itirazda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-31 18:57:08 -
Gine'de cumhurbaşkanı adaylarından seçim sonuçlarına itiraz

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan 12 adaydan 10'u sonuçlara itiraz etti.

Cumhurbaşkanı adayı Makale Traore, lideri olduğu Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) genel merkezinde bir araya gelen 10 aday adına açıklamada bulundu.

Traore, seçim sırasında, oy sayımında ve sonraki süreçte ciddi usulsüzlüklerin olduğunu savundu.

Bağımsız Seçim Komisyonunun (CENI) 24 Ekim'de açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini dile getiren Traore, bununla ilgili Anayasa Mahkemesine itiraz edileceğini söyledi.

İtiraz edenler arasında Cumhurbaşkanı seçilen Alpha Conde'yi tebrik eden cumhurbaşkanı adayı Laye Souleymane Diallo bulunmuyor.

Adayların, geçici sonuçlar açıklandıktan sonra 8 gün içinde itirazlarını sunmaları gerekiyor.

- Conde ilk turda seçildi

CENI'nin, 24 Ekim'de duyurduğu geçici sonuçlara göre, Conde yüzde 59,49 oy alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin en yakın rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) adayı Cellou Dalein Diallo ise yüzde 33,5 oy almıştı.

Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını ve yüzde 53,84 oy aldığını duyurmuştu.

Diallo taraftarları "zaferi" kutlamak için muhalefet liderinin evinin ve partisinin önünde toplanmış ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak kazanamamıştı.

Diallo ve Conde haricinde diğer 10 adaydan yüzde 5 barajını geçen olmamıştı.

- Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.


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