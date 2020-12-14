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Aktüel Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek
Aktüel

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:54:21 -
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek

DAKAR (AA) - Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde, yarın düzenlenecek törenle yemin ederek görevine başlayacak.

Başkent Konakri'de düzenlenecek yemin törenine, başta Afrika kıtasından olmak üzere 28 ülkeden cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde davetliler katılacak.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden de yetkililerin hazır bulunacağı törene, Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iştirak edecek.

Yemin töreninin ardından Conde, resmen görevine başlamış olacak.

Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.


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