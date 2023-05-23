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Gündem Gidiyor gitmekte olan! Nevşin Mengü’den Sinan Oğan itirafı
Gündem

Gidiyor gitmekte olan! Nevşin Mengü’den Sinan Oğan itirafı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 12:37:00 -

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Nevşin Mengü, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle bilinen Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki son duruma dair dikkat çeken sözler sarf etti.

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını değerlendiren Mengü, söz konusu durumun muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğuna yol açacağını söyledi. Mengü, konuya ilişkin olarak, "Muhalefet seçmeninde ciddi bir moral bozukluğu olacak. Maalesef. Sinan Oğan da bize katılacak ve olacak bu iş diye çok yüksek bir beklenti vardı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Çapanoğlu

Siz daha çok beklersiniz sizin bu kokmuş zihniyetinizle kimse sizinle beraber OLMAZ... Sizin işiniz yalan dolan... Size Türkiyede iktidar YOK, biraz alayışlı olun yani (ADAM OLUN)...

BAHRİ KENAN NŞEN

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