Gideri gelirinden fazla! Değirmenin suyu nereden Murat?

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “benim çok değerli bir yol arkadaşımdır” dediği ve kırdığı potları Goebbels edasıyla toparlayan Murat Ongun’un ekonomik durumu kafaları karıştırdı. Yaşadığı ultra lüks hayatla ve geceliği yüzbinlerce liralık tatillerle gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun “danışmanı” Ongun’un gelirinin, giderinin yanında devede kulak kaldığı ortaya çıktı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebiyle hazırlanan “Ekonomik Durum Tespit Tutanağı”na göre geçtiğimiz yıl 7 gecelik tatile 107 bin 547 lira ödeme yapan Ongun’un bu işler karşılığında İBB’den aylık sadece 35 bin TL maaş aldığı öne sürüldü. Belgede ayrıca, ortalama kira fiyatlarının 150 bin TL’den başladığı “Ulus Lotus Evleri Sitesi’nde ikamet eden Ongun’un aylık 30 bin TL kira ödediği, Beylikdüzü’nde bulunan ve üzerine kayıtlı taşınmazdan ise 7 bin 200 lira kira geliri elde ettiği, bunun dışında başka bir gelirinin olmadığı belirtildi.

Gerçekte ise geçtiğimiz yıl Murat Ongun ve eşi Gözdem Ongun’un hesaplarını inceleyen İçişleri Bakanlığı’na bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Ongun çiftinin gelirinden çok daha fazla harcama yaptığını tescillemişti. İki çocuğu olan çiftin son 5 yılda 1 milyon 227 bin 428 lira gelir elde ederken, sadece ev taksidi, kredi kartı borcu ve okul ücreti için 1 milyon 372 bin 759 lira ödeyerek, gelirlerini 150 bin TL aştıklarını tespit etmişti. Ayrıca, Ongun ve eşinin banka hesaplarında yapılan incelemede, çiftin “kiracı” olarak gözüktükleri ve piyasa değeri 50 milyon TL olan eve, 1,5 yıl içerisinde “Ulus Lotus Evleri Sitesi A8 D2 taksiti ve aidat” adı altında 415 bin lira EFT yaptıkları belirlenmişti. İstanbul kar felaketini yaşarken İmamoğlu’nun “bak keyfine” talimatıyla Cenevre’de günü gün eden Ongun’un, 1 Mart 2021 ila 28 Aralık 2021 tarihleri arasında eşinin hesabına 403 bin 200 lira havale ettiği, 7 Mart 2017 ile 1 Eylül 2020 tarihleri arasında ise kendi hesabına 198 bin lira yatırdığı belgelenmişti. Ongun’un ayrıca, İBB şirketinden 20 bin TL huzur hakkı alması gerekirken 146 bin TL ücreti cebe indirdiği kaydedilmişti.