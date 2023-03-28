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Gündem Giderek yayılıyor! Avrupa’da bir Tiktok yasağı daha
Gündem

Giderek yayılıyor! Avrupa’da bir Tiktok yasağı daha

Yeniakit Publisher
2023-03-28 12:03:00 -
Giderek yayılıyor! Avrupa’da bir Tiktok yasağı daha

Avrupa’da dalga dalga yayılan Tiktok yasağı İsveç’te de baş gösterdi. İsveç Savunma Bakanlığı, güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasının yasaklandığını duyurdu.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un Çin hükümetine yakınlığı ve dünya çapında kullanıcı verilerini elinde tutmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İsveç'te de uygulamanın kullanılmasına yasak getirildi. İsveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasak kararının "uygulamanın kullanıcı bilgilerini nasıl işlediğine ve sahibi şirket ByteDance hakkında ortaya çıkan raporlara" dayanarak güvenlik endişeleri nedeniyle alındığı bildirildi. İsveç Silahlı Kuvvetler Basın Sekreteri Guna Graufeldt, "Cep telefonlarını ve tabletleri kullanmak kendi başına bir güvenlik riski oluşturabilir, bu nedenle TikTok'u iş ekipmanlarımızda istemiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Norveç, uygulamanın parlamento sistemine erişimi olan cihazlarda kullanılmasını yasaklamış ve cuma günü de Fransa, kamu sektörü çalışanlarının TikTok da dahil olmak üzere iş telefonlarına “eğlence uygulamaları” indirmelerini yasakladığını duyurmuştu.

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