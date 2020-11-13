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Dünya Gider ayak imzayı attı! Trump'tan Çin kararı
Dünya

Gider ayak imzayı attı! Trump'tan Çin kararı

ABD'de seçimleri kaybeden Donald Trump, Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmaların yatırım yapmasını yasaklamaya yönelik kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:24:00 -
Gider ayak imzayı attı! Trump'tan Çin kararı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin ordusuna finansman sağlayan şirketlere yönelik yatırımlara ilişkin bir kararname imzalandığı belirtildi.

Çin'in ordusunu ve istihbaratını geliştirmeye yönelik kaynak sağlamak için ABD sermayesini giderek artan bir şekilde sömürdüğüne işaret eden Trump, bu durumun ABD'yi doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

Trump, Çin'in, sivil şirketleri orduyu ve istihbarat faaliyetlerini desteklemeye zorlayarak ülkenin askeri endüstrisini geliştirdiğini belirterek, bu şirketlerin ABD'li yatırımcılara menkul kıymet satarak sermaye artırdıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, "Çin, bu şekilde ordusunun gelişimini ve modernizasyonunu finanse etmek için ABD'li yatırımcıları kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Listede 31 şirket var

Söz konusu kararname kapsamında, ABD'li şirketler ve kişilerin Çin ordusuna destek sağlayan Çinli firmalardan doğrudan ya da fonlar yoluyla hisse sahibi olması engellendi.

11 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek kararın; Çin'in büyük havacılık, inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerini etkileyebileceği belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen 31 Çinli firmanın listede yer aldığı kaydedildi.

Bu şirketlerin çoğunun, Hong Kong da dahil olmak üzere Çin borsalarında işlem gördüğü aktarıldı. Söz konusu şirketler arasında yer aldığı belirtilen Çin Mobil İletişim ve Çin Telekomünikasyon şirketleri, ABD borsalarında da işlem görüyor.

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