Gıdalarda bazı yağlar kanseri tetikleyebiliyor

Metastazın yani kanserin başka organlara yayılmasının onkoloji hastalarının en çok endişe ettikleri durumun başında geldiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Palmiye yağı içerisinde bulunan palmitik yağ asidinin ağız kanserleri ve bazı cilt tümörlerinde metastazı uyarabildiği gösterdi” dedi.

Besinlerdeki yağları oluşturan yağ asitlerinin metastazı artırabileceğine dair şüphelerin uzun zamandır bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Uğur Coşkun, fakat hangi yağ asitlerinin riskli olduğu ve hangi mekanizma ile bunu gerçekleştirdiklerinin bilinmediğini belirtti. Coşkun, “İspanya Barselona’daki Biomedicine Araştırma Enstitüsü tarafından yeni yayımlanan bir deneysel çalışmada palmiye yağı içerisinde bol miktarda bulunan palmitik asid isimli yağ asidinin ağız kanserleri ve bazı cilt tümörlerinde metastazı uyarabildiği gösterdi. Zeytinyağı gibi besinlerde bulunan omega-9, omega-6 ve oleik asid gibi yağ asitlerinin ise metastaz riskini artırmadıkları gösterildi. Bu çalışmada kısa süreli palmitik asit diyetine maruz kalan kanser hücreleri metastatik hale dönüştüler. Bu yağ asidinin kanser hücrelerinde birtakım genetik değişiklikler oluşturarak metastaza yol açmış olabileceği iddia edilmektedir” dedi.

Palm yağının palmiye meyvesinden üretilen yarı katı bitkisel bir yağ olduğunu, bu yağın yaklaşık yüzde 44’ünün palmitik asitten oluştuğunu beliren Prof. Dr. Coşkun, “Günlük yaşantımızda margarinler, mayonez, şekerli gıdalar, hazır çorbalar, cips gibi birçok üründe değişik oranlarda kullanılmaktadır. Bu çalışma sonucuna bakarak kanser hastalarının palmitik asit içeren gıdalardan mutlaka kaçınması gereklidir diyemeyiz. Neticede bu çalışma deneysel bir çalışma. Fakat bu çalışma değerli gözüküyor ve bu konuda büyük insan araştırmalarına ihtiyaç var. Palmitik asitten düşük diyet alınması kanser hastalarında metastaz riskini azaltır mı konusunda araştırma yapmak kıymetli olabilir” ifadelerini kullandı.

Palm yağı nedir faydaları?

Palm yağı, A vitamini ve E vitamini öncüsü olan besin bileşenlerini içermektedir. Palm yağı, içindeki doymuş ve doymamış yağ asitleriyle dengeli bir yapıya sahiptir. Bu denge ile palm yağı diğer yağlara oranla kan yağlarına daha olumlu etkiler sağlamaktadır.

Palmiye zararları nelerdir?

Palm çekirdeği yağı kolestrol içermez ancak, içerisinde yüksek doymuş yağ asitleri damarlada birikerek plak oluşturup kalp hastalığı riskini artırabilir. Yapılan çalışmalar doymuş yağların kolestrol ve kalp hastalıkları riskini önemi derecede arttırdığını ortaya koyuyor.

Palm yağı nerelerde kullanılır?

Palm yağı sadece çikolatada değil, kek, bisküvi, dondurulmuş patates ve mantı, sabun, cilt losyonu, ruj, bebek maması ve bebek bezi gibi sık kullandığımız pek çok üründe yer alıyor.

Palm yağı ile palmiye yağı aynı mı?

Bir tür Palmiye ağacı olan 'Elaeis guineensis'in meyvelerinden üretilen palm yağı ya da diğer adıyla Palmiye yağı, palmiye meyvesinden edilen bir yarı katı bitkisel yağdır. Palmiye yağı ağırlıklı olarak makina yağı ve dizel veya biyodizel üretiminde kullanılmaktadır.