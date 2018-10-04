Gıdalar ışınlanıyormuş



Uzmanlara göre ürünlerin raf ömrünü uzatmak için besinlere radyasyon veriliyor ama bu işlemin adına ‘ışınlama’ deniliyor.

Ülkemiz maalesef helal haram bilincinden uzak gözünü para hırsı bürümüş bazı üretici ve sanayiciler yüzünden, gıda sicili konusunda dosyası bir hayli kabarık ülkelerden. Bugüne kadar zeytine pas, kaşar peynirine talaş, tereyağına patates karıştırıldığını duymuşsunuzdur. Aslında kimyasalların yiyeceklerimize bilinçsizce karıştırılması ve genetiği değiştirilmiş organizmalardan imal edilmiş ürünlerin ne tür hastalıklara yol açtığı defalarca yazılıp çizildi.

Yine yazıyoruz: ülkemizde üretilen başta baklagillerden et ürünlerine kadar birçok besin maddesi belli oranlarda radyasyona tabi tutuluyor ve bu şekilde piyasaya sunuluyor.



Ürünlere radyasyon verilmesinin ana sebebi ise mamullerin raf ömrünü uzatmak, küflenme ve bozulma gibi etkilerden korumak.



Radyasyon diyemiyor ‘ışınlama’ tabir ederek kılıfına uyduruyorlar yaptıklarını...

Dünyada ABD, Güney Afrika, Hollanda, Fransa ve Tayland gibi ülkelerin de başvurduğu işlem ilk olarak 1957 yılında Batı Almanya’da baharatların ışınlanmasıyla başladı. Ülkemizde ne tüketiciler ne de perakendeciler konu hakkında yeterince bilgili. Zira halen birçok üretici ürün paketi üzerine, uygulanan “ışınlama” işlemi ile ilgili ne bir uyarıcı ibare ve ne de işarete yer veriyor.

Özellikle piyasadaki tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere kuru baklagillerden kırmızı ete kadar mamullerin büyük bir bölümünde “ışınlama” yapılıyor.