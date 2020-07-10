Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir? Gıda zehirlenmesinde ilk neler yapılmalı?

Gıda zehirlenmesi gıdaların işlemesi, depolanması, taşınması veya üretilmesi sırasında oluşan hijyen yetersizliği nedeni ile bozulan gıdaların tüketilmesi ile ortaya çıkar. Gıda zehirlenmesinin bazı belirtileri ile tanı hemen koyulabilir ve tedavi uygulanır.

Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Gıda zehirlenmesinin ciddi olmadığı durumlarda bazı besinlerin tüketilmesi ve çeşitli yöntemlerle kolayca tedavi edilerek hafifçe atlatılacak bir durumdur. Gıda zehirlenmesine iyi gelen evde uygulanabilecek yöntemler:

Zencefil: Bağışıklık, sindirim, solunum sitemleri gibi birçok sistemin hastalıkların da kullanılan doğal yöntemlerden biri zencefildir. Zencefil gıda zehirlenmesinde ortaya çıkan her sindirim sorununun düzelmesinde ve kişinin rahatlamışında oldukça iyi bir bitkidir. Gün içerisinde birkaç bardak zencefil çayı iyi gelecektir.

Elma Sirkesi: Doğal olan elma sirkesi bağırsak ve mide sorunlarının tedavisinde etkili bir gıdadır. Elmas sirkesi asidik bir gıda olsa dahi vücuda alındığında çeşitlik metabolik evrelerden sonra alkali olmaktadır. Bu nedenle gıda zehirlenmesi belirtilerinin giderilmesi için elma sirkesi kullanılabilir. Bir fincan sıcak su ve iki çorba kaşığı elma sirkesi karıştırılarak yemeklerden önce içilmelidir.

Limon: Limon bir mineral ve vitamin deposudur. Aynı şekilde antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar özellikle bulunan zengin bir gıdadır. Gıda zehirlenmelerinde bakterileri öldürür. Bir yemek kaşığı kadar limonsuyu içerisine yarım çay kaşığı kadar şeker karıştırılıp, bir günde 2 ya da 3 kez tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini desteklemek, metabolizmayı çalıştırmak ve vücudu temizlemek için her sabah içilecek olan bir bardak su içerisine yarım limon suyu sıkılarak içilmelidir.

Fesleğen: Bağışıklık ve sindirim sistemi üzerinde çok faydası olan bir bitkidir. Fesleğen mide sağlığını destekler. Antimikrobiyal özelliği de bulunan bir bitkidir. Bu nedenle gıda zehirlenmelerinde kullanılması tedavi edici olacaktır. Bir bardak kaynamış su içerisine atılan fesleğenle, 10 dakika demlendikten sonra ister sade, ister bal ile tüketilebilir.

Sarımsak: Mantar önleyici, anti bakteriyel ve antiviral özellikleri olan sarımsak gıda zehirlenmelerinde oluşan bağırsak ve mide sorunlarının tedavi edilmesini sağlar. Sarımsak suyu veya çiğ sarımsak etkinin hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bir çay bardağı kadar su içerisine birkaç diş sarımsak konulur ve 5 dakika kaynatılır. Ardından ılık şekilde bu su tüketilir.

Muz: Mineral ve vitamin deposu olan bir yiyecektir. İçerdiği yüksek orandaki potasyum minerali gıda zehirlenmesinin vücutta meydana getirdiği kötü etkilerin giderilmesine yardımcı olur. Kolay sindirildiği için gıda zehirlenmesinin ardından tüketilebilecek besinlerden birisidir Vücuttan uzaklaştırılan minerallerin tekrar yerine konabilmesi içinde tüketilmesi önemlidir.

Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

Gıda zehirlenmeleri nedene göre farklı belirtiler gösterebilir. Genel olarak görülen ilk belirtiler; karın krampları, ishal, kusma, bulantı şeklindedir. Belirtiler genel olarak gıda tüketiminin üzerinden 2 ila 6 saat aralığında ortaya çıkmaya başlar. Belirtilerin şiddeti ve zehirlenmenin ciddiyeti tüketilen gıda miktarı ile doğru orantılıdır.

Halsizlik, susuzluk, kanlı dışkı, yeşil renkte kusma, mide ağrısı, ateş, baş ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtilerden çoğu bir arada görülür.

Gıda zehirlenmesinde ilk neler yapılmalı?

Gıda zehirlenmesi yaşayan bir kişinin hekime başvurmadan önce yapması gerekenler vardır. Genel olarak besin zehirlenmesi sonucu meydana gelen ishal ve kusma gibi rahatsızlıklar vücuttan sıvı atılmasına neden olur. Ciddi oranda kişi su kaybedebilir. Bu nedenle ilk olarak kaybedilen sıvının yerine konması önemlidir. Su tüketmek bu noktada önemlidir.

Eğer kişide yüksek tansiyon hastalığı bulunmuyorsa kişi tuzlu ayran, limonlu soda içmelidir. Böylece vücuttan atılan mineral değerleri yerine konulmuş olur. Meyve sularının tüketimi posa varlığı nedeni ile önerilmemektedir. Sıvı kaybının yerine konabilmesi için çay da tüketilebilir.