Gıda zehirlenmesi belirtileri

Fakat gıda zehirlenmesi ile 24 saatten az süren kısa kusmalar ve küçük miktarlarda ishal genellikle evde tedavi edilebilir.



Mideniz bulanırken veya kusarken katı gıdalar yemeyin, bol bol sıvı alın.

Yeterli su almanın en iyi yolu, berrak sıvılardan küçük, sık yudumlar almaktır. Neden böyle yazıyoruz? Çünki sıvı alıyorum diye meyve suyu, çay, süt falan gibi şeyleri değil "su" almalısınız.

Alkollü, kafeinli veya şekerli içeceklerden kesinlikle uzak durun.

Spor içecekleri, yetişkinler için suyla seyreltilirlerse belki faydalı olabilir çünkü tam yoğunlukta olduklarından çok fazla şeker taşır, bu da ishali kötüleştirebilir.

Sıvıları başarılı bir şekilde tolere ettikten sonra bulantı ve kusma sona erdiğinde yemek yemeye yavaş yavaş başlanmalıdır. Bu küçük miktarlarda, mideyi yormayacak sade yiyeceklerle olmalıdır.

NELER YENEBİLİR?

Başlangıç olarak pirinç, buğday, ekmek, patates, tahıl (şekeri düşük) gevrekleri, yağsız et ve tavuk (kızarmış değil) yemeyi düşünün. Süt güvenli bir şekilde tüketilebilir ama bazı insanlar laktoz intoleransına bağlı olarak ilave mide rahatsızlığı yaşayabilirler.

Çoğu besin zehirlenmesi ishalin durdurulması için reçetesiz ilaçların kullanılmasını gerektirmez ama belirtildikleri gibi kullanıldıklarında genellikle güvenlidir. Bu ilaçların çocuklara verilmesi tavsiye edilmez. Bir sorunuz veya endişeniz olduğunda her zaman doktorunuza danışmalısınız.