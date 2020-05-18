Gıda yardımlarıyla, Afrika’nın ’Tad’ını değiştirdiler

Ramazan ayı çalışmalarını, “Biz hem size hem de bize yeteriz” çağrısıyla başlatan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), Türkiye’den hayırseverlerin bağışlarını Uganda, Sudan, Etiyopya ve Burkina Faso’da ihtiyaç sahibi 2500 aileye gıda yardımı olarak ulaştırdı.

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin yaptığı açıklamada, Türkiye’deki hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi binlerce Afrikalının yüzünün güldüğünü söyledi.

Afrika’nın çeşitli bölgelerinde ailelere gıda kolisi ve iftarlık dağıtıldığını söyleyen Güntekin, “TADD olarak Afrika’da 5 yıldır gönüllü sağlık ekiplerimizin çalışmalarının yanında her Ramazan ayında ve bayramlarda ayni ve nakdi desteklerimize de devam ediyoruz. Türkiye’deki kardeşlerinin kendilerine sahip çıktığını gören Afrikalı kardeşlerimiz her organizasyonda bizlere dua ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin sayesinde Afrika kıtasındaki yetim ve dullar başta olmak üzere muhtaçlara sahip çıkıldığını belirten Güntekin, “Ramazan ayı çerçevesinde, Uganda Sudan, Etiyopya ve Burkina Faso’da zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimizi bir nebze olsun ferahlatmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

TADD gönüllülerinin bağışlarıyla Ramazan ayında da Afrika ülkelerinde su kuyuları açmaya devam ettiklerini, yüzlerce keçi dağıtımı ve adak/akika kesimi gerçekleştirildiğini ifade eden Güntekin, bağış sahiplerinin emanetlerine titizlikle sahip çıktıklarının altını çizdi.